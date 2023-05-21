Борьба с коррупцией

В Волгограде ответственные за дороги, хозяйство и транспорт директора отчитались о зарплатах

Борьба с коррупцией 21.05.2023 17:35
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21.05.2023 17:35


Обнародованы средние зарплаты за 2022 год руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров восьми муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства администрации Волгограда, сообщает V102.RU.
Эти организации, отметим, занимаются благоустройством территорий, уборкой, озеленением, ремонтом и содержанием дорог, перевозкой пассажиров городским общественным транспортом и другими видами деятельности.
Так, средняя зарплата руководителя МУП ДСЭР Советского района Волгограда Геннадия Ли в прошлом году составила 200 467 рублей. Меньше своего коллеги зарабатывал Сергей Редин – 127 171 рубль ежемесячно. В отчете МУ «Комдорстроя» Редин указан руководителем этого предприятия, а Александр Донецков – директором с зарплатой 131 362 рубля. На посту директора МУП «Северное» Александр Потапов зарабатывал в 2022 году 57 583 рубля, а Евгений Головко, руководитель МБУ «Северное», - 219 361 рубль. Зарплата директора МУ «Горэколес» Геннадия Попова составляла 60 398 рублей. 
Андрей Павленко, возглавляющий МКП «Городской центр управления пассажирками перевозками», получал в среднем 89 630 рублей в месяц. Зарплата руководителя МУП «Метроэлектротранс» Константина Шостака составляла 234 657 рублей, а директора МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие №7» Андрея Баранова – 190 909 рублей.
Напомним, информация о среднемесячной зарплате руководителей муниципальных и государственных учреждений публикуется ежегодно в рамках законодательства о противодействии коррупции.

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