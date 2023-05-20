«Начал расти живот»: волгоградские врачи удалили 10-килограммовую опухоль яичника у пенсионерки





Волгоградские врачи спасли женщину, у которой диагностировали гигантскую опухоль. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, к врачу-акушеру –гинекологу ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» обратилась 60 летняя пациентка с жалобами на увеличение живота и боли. Волгоградские врачи спасли женщину, у которой диагностировали гигантскую опухоль. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, к врачу-акушеру –гинекологу ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» обратилась 60 летняя пациентка с жалобами на увеличение живота и боли.

- После проведенного обследования было обнаружено объемное образование брюшной полости, предположительно гинекологического характера, - пояснили в облкомздраве .После проведения дополнительных обследований в ЦРБ пациентку направили в Волгоградскую областную клиническую больницу №1 в Волгоград. Поставленный диагноз подтвердился – у женщины обнаружили объемное образование яичника весом более 10 кг.Сейчас пациентка успешно прооперирована, опухоль удалена, женщина уже выписана и находится дома. Она не потеряла трудоспособность и ведет привычный образ жизни, заверили в комитете здравоохранения. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.Врачи напоминают, что каждая женщина должна посещать врача-акушера-гинеколога не реже чем 1 раз в год в целях профилактики своего здоровья. А диспансеризация и профилактические осмотры позволят своевременно выявить заболевание на самых ранних этапах, что увеличит шансы на его успешное лечение.