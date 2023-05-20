Здравоохранение

«Начал расти живот»: волгоградские врачи удалили 10-килограммовую опухоль яичника у пенсионерки

Здравоохранение 20.05.2023 17:10
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20.05.2023 17:10


Волгоградские врачи спасли женщину, у которой диагностировали гигантскую опухоль. Как сообщили V102.RU  в комитете здравоохранения Волгоградской области, к врачу-акушеру –гинекологу ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» обратилась 60 летняя пациентка с жалобами на увеличение живота и  боли.
- После проведенного обследования было обнаружено объемное образование брюшной полости, предположительно гинекологического характера, - пояснили в облкомздраве .
После проведения дополнительных обследований в ЦРБ пациентку направили  в Волгоградскую областную клиническую больницу  №1 в Волгоград.  Поставленный диагноз подтвердился – у женщины обнаружили объемное образование яичника весом более 10 кг.
Сейчас пациентка успешно прооперирована, опухоль удалена, женщина уже выписана и находится дома. Она не потеряла трудоспособность и ведет привычный образ жизни, заверили в комитете здравоохранения. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.
Врачи напоминают,  что каждая женщина должна посещать врача-акушера-гинеколога не реже чем 1 раз в год в целях профилактики своего здоровья. А диспансеризация и профилактические осмотры позволят своевременно выявить заболевание на самых ранних этапах, что увеличит шансы на его успешное лечение.

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