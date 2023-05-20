Защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа: «Матч с «Черноморцем» на Волгоград Арене будет жарким»

Спорт 20.05.2023 15:55
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20.05.2023 15:55
Волгоградский «Ротор» в очередном туре финального этапа первенства второй лиги в воскресенье, 21 мая, проведёт домашнюю встречу с лидером чемпионата - новороссийским «Черноморцем». Как сообщает V102.ru, предстоящий матч станет третьим между этими соперниками в нынешнем сезоне.
Две предыдущие игры завершились нулевой ничьей. Крайний поединок состоялся около двух месяцев назад, 25 марта на Волгоград Арене. Тогда 14 с половиной тысяч зрителей, пришедших на стадион, увидели достаточно боевую встречу со стороны обоих клубов с равными шансами на успех. В концовке в составе волгоградцев был удалён Сергей Обивалин.
Теперь же команды подходят к финишу первенства. До конца чемпионата осталось провести три тура. На данный момент «Черноморец» располагается на первом месте с 66 очками. За ними идут «Чайка» из Песчанокопского, занимающая второе место с 59 очками. И «Ротор» на третьей позиции, набравший 58 баллов. Отметим, что после игры с моряками сине-голубые отправятся к гости как раз к коллективу из Ростовской области.
«Черноморец» весной провел 10 матчей, в которых одержал 6 побед, трижды сыграл вничью и один раз уступил. Обидчиком новороссийского клуба в прошлом туре стала «Чайка», которая провела большую часть матча в меньшинстве. Песчанокопцы выиграли со счётом 1:0.
«Ротор», в свою очередь, после поражения от майкопской «Дружбы» со счетом 0:1 девять матчей не проигрывает. Команда Алексея Стукалова 6 раз победила и три раза сыграла вничью. В прошлом туре волгоградцы на выезде переиграли таганрогский «Форте» - 2:1.
В эксклюзивном интервью V102.ru защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа рассказал о ходе подготовки команды к предстоящей встрече с «Черноморцем». Но начался разговор с обсуждения деталей предыдущего победного поединка для сине-голубых в Таганроге. Футболист предположил, за счёт чего удалось выиграть у достаточно непростого соперника.
- Ни с одной командой в этом финальном отрезке не было и не будет легко, «Форте» не исключение. Действительно, хорошая команда. С первых минут мы начали контролировать игру, оказывали давление, но пропустили после розыгрыша со стандарта. Хочу заметить, что это был единственный опасный момент таганрожцев у наших ворот. Но мы не перестали играть, по-прежнему контролировали мяч, в связи с чем и сумели дважды довести до логического завершения, - поделился Дмитрий.
Также защитник поведал о настрое на предстоящую игру и о том, насколько влияет на команду девятиматчевая беспроигрышная серия (с учётом отменнёной встречи с «Ессентуками» и последовавшей технической победы «Ротора»).
- Девять матчей без поражений, это, конечно, хорошо. Но все понимают, что мы должны были забирать 3 очка в каждом матче и сейчас находиться там, где должны. Настрой боевой в команде, все всё прекрасно понимают. Готовимся к матчу максимально заряженными, - заверил футболист.
Прищепа оценил возможность догнать «Черноморец» в турнирной таблице.
- Пока есть шансы, мы будем биться до последней секунды, - лаконично ответил он.
Кроме того, 21-летний игрок поделился впечатлениями о новороссийском коллективе, которые остались у него после последнего матча между «Ротором» и «Черноморцем» на Волгоград Арене. Также футболист выразил мнение, за счёт чего можно переиграть лидера турнира в очном противостоянии.
- Хорошая команда, дисциплинированные футболисты, исходя из того, что я видел по ходу матча. За счёт характера, дисциплины, доигровки каждого игрового момента, где-то индивидуальных качеств. Все эти компоненты будут важны в этой игре. Мы провели довольно хороший недельный цикл. Находимся в хорошей форме. Поэтому в воскресенье будет жарко! - уверен спортсмен.
В заключение Дмитрий Прищепа рассказал, насколько много времени он уделяет розыгрышам стандартных положений на тренировках. Напомним, в последних матчах защитник часто исполняет угловые и штрафные.
- Да, очень жаль, что не с первой игры я начал исполнять стандарты, а всего 2-3 матча назад. Безусловно, почти после каждой тренировки уделяю этому время. Конечно, как и любая другая команда, мы наигрываем определённые розыгрыши, но в матче бывает, что соперник располагается по-другому, нежели как на тренировках. Тогда ты сам оцениваешь ситуацию и сам принимаешь решение, импровизируешь. Но, как правило, это происходит не так часто. И мы исполняем то, что наигрывали, - признался игрок.
Матч «Ротор» - «Черноморец» пройдёт 21 мая на Волгоград Арене. Начало в 17-00.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com
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