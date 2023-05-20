В Волгограде 14-летняя девочка получила травмы в маршрутке

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 20.05.2023 09:46
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20.05.2023 09:46
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде 14-летнюю девочку госпитализировали прямиком из маршрутки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в Кировском районе. Девочка упала в момент высадки пассажиров на остановке «Горбольница №1». За рулем «Пежо Боксер» был 36-летний водитель.Всего в регионе за 19 мая в ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних. Дети попадали в аварии в качестве пассажиров, пешеходов, а также на двухколесном транспорте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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