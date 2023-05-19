В центральной районной больнице в городе Суровикино Волгоградской области скончался 20-летний водитель «четырнадцатой», которая в результате ДТП сгорела накануне на федеральной трассе. Травмы, полученные молодым мужчиной, сообщили в облздраве, оказались несовместимы с жизнью.

– С места происшествия в Суровикинскую ЦРБ было доставлено четверо мужчин. На момент госпитализации трое из них находились в состоянии средней степени тяжести, один в крайне тяжелом состоянии, – пояснили в комитете здравоохранения. – К сожалению, травмы, полученные водителем, оказались не совместимыми с жизнью, пациент скончался в реанимации.

Уточняется, что из Суровикино остальные трое пострадавших были экстренно эвакуированы в больницы Волгограда.

Напомним, авария произошла 13 мая на 127-м километре трассы в направлении из Суровикино в Волгоград. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. После этого автомобиль загорелся.

Как сообщали очевидцы аварии, водитель получил ожоги практически всей поверхности тела.