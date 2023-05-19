В Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека в возрасте 19 – 20 лет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, «четырнадцатая» вылетела с дороги в кювет и загорелась. По данным информагентства, один из находившихся в салоне молодых людей получил сильные ожоги.

По данным регионального управления МВД России, авария произошла в Суровикинском районе 18 мая в 13.35.

– По предварительной информации, 20-летний водитель легковушки, двигаясь по федеральной автодороге со стороны Суровикино в Волгоград, на 127-м километре не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате происшествия последовало возгорание транспортного средства.

Кроме водителя, в отечественной легковушке находились еще три молодых человека. Все они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Один из пострадавших получил сильнейшие ожоги.

– Парень обгорел почти полностью, – сообщили очевидцы ДТП V102.RU. – Остальные успели выбраться из машины, но состояние было их очень тяжелым. У ребят травмы головы, у одного, вроде, подозрение на перелом позвоночника.