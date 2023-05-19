Происшествия

«Один обгорел почти полностью»: под Волгоградом ВАЗ с тремя пассажирами слетел с дороги и загорелся

Происшествия 19.05.2023 10:02
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19.05.2023 10:02

В Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека в возрасте 19 – 20 лет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, «четырнадцатая» вылетела с дороги в кювет и загорелась. По данным информагентства, один из находившихся в салоне молодых людей получил сильные ожоги. 

По данным регионального управления МВД России, авария произошла в Суровикинском районе 18 мая в 13.35. 

– По предварительной информации, 20-летний водитель легковушки, двигаясь по федеральной автодороге со стороны Суровикино в  Волгоград, на 127-м километре не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате происшествия последовало возгорание транспортного средства. 

Кроме водителя, в отечественной легковушке находились еще три молодых человека. Все они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Один из пострадавших получил сильнейшие ожоги. 

– Парень обгорел почти полностью, – сообщили очевидцы ДТП V102.RU. – Остальные успели выбраться из машины, но состояние было их очень тяжелым. У ребят травмы головы, у одного, вроде, подозрение на перелом позвоночника. 

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