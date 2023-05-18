Расследования 18.05.2023 17:48
0
18.05.2023 17:48
В Среднеахтубинском районе двоих чиновников оштрафовали за игнорирование обращений граждан. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган пожаловались местные жители, которых не удовлетворили полученные ответы на их обращения.
Так, в администрацию Краснослободска обратился гражданин по вопросу наличия на территории города объекта недвижимости, обладающего признаками самовольной постройки.
- Вопреки требованиям законодательства органом местного самоуправления проверка доводов заявителя фактически не проведена. Аналогичным образом администрацией Кировского сельского поселения не дана оценка доводам обращения заявителя о ненадлежащем состоянии межпоселковой дороги от хутора Старенький до хутора Лебяжья Поляна, - пояснили в надзорном органе.
По итогам проверки главы Краснослободска и Кировского сельского поселения были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый.
После вмешательства прокуратуры чиновники уже более ответственно отнеслись к своей работе и инициировали проверки по обращениям жителей. Ход и результаты данных проверок взяты прокуратурой района на контроль, заверили в надзорном органе.
В Волгоградской области 30-летний мужчина оформил 100-тысячный кредит на умершую мать18.05.2023 13:37
Расследования 18.05.2023 13:37
Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Григорян с улыбкой отправился в колонию на 7,5 лет18.05.2023 12:46
Расследования 18.05.2023 12:46
В Волжском наблюдательный сосед ограбил в подъезде пенсионерку18.05.2023 11:50
Расследования 18.05.2023 11:50
В Волгограде проверят УК после падения части дерева на людей18.05.2023 11:39
Расследования 18.05.2023 11:39
В Волгоградской области 6 лет колонии дали водителю за пьяное ДТП с погибшей подругой жены18.05.2023 11:20
Расследования 18.05.2023 11:20
Волгоградец получил 3,5 миллиона рублей на развитие несуществующего бизнеса17.05.2023 17:42
Расследования 17.05.2023 17:42
Под Волгоградом вдовцу за маткапитал продали землю в 45 раз дороже ее стоимости17.05.2023 16:51
Расследования 17.05.2023 16:51
В Волгоградской области сын задушил отца в День Победы17.05.2023 12:12
Расследования 17.05.2023 12:12
Гособвинение просит 7,5 лет колонии для изрезавшего девушку в Волжском Аркадия Григоряна17.05.2023 12:06
Расследования 17.05.2023 12:06
Сады Придонья приглашают на открытие детского центра17.05.2023 11:38
Расследования 17.05.2023 11:38
«Принесла бензин и подожгла»: стали известны обстоятельства ЧП в Михайловке16.05.2023 22:31
Расследования 16.05.2023 22:31
«Буду ездить на личной машине»: подбитая скорой в Волжском Toyota Camry оказалась депутатской16.05.2023 20:28
Расследования 16.05.2023 20:28
Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видео16.05.2023 13:56
Расследования 16.05.2023 13:56
В Волгограде осудят трех человек, пытавших и застреливших айтишника16.05.2023 13:10
Расследования 16.05.2023 13:10
Генерал СК из Волгограда Михаил Музраев изучает протокол и ждет апелляцию16.05.2023 11:51
Расследования 16.05.2023 11:51