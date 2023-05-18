Расследования

Под Волгоградом двух чиновников оштрафовали на 10 тысяч рублей за отписки гражданам

Расследования 18.05.2023 17:48
0
18.05.2023 17:48


В Среднеахтубинском районе двоих чиновников оштрафовали за игнорирование обращений граждан. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган пожаловались местные жители, которых не удовлетворили полученные ответы на их обращения. 
Так, в администрацию Краснослободска обратился гражданин по вопросу наличия на территории города объекта недвижимости, обладающего признаками самовольной постройки. 
- Вопреки требованиям законодательства органом местного самоуправления проверка доводов заявителя фактически не проведена. Аналогичным образом администрацией Кировского сельского поселения не дана оценка доводам обращения заявителя о ненадлежащем состоянии межпоселковой дороги от хутора  Старенький до хутора Лебяжья Поляна, - пояснили в надзорном органе. 
По итогам проверки главы Краснослободска и Кировского сельского поселения были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый. 
После вмешательства прокуратуры чиновники уже более ответственно отнеслись к своей работе и инициировали проверки по обращениям жителей. Ход и результаты данных проверок взяты прокуратурой района на контроль, заверили в надзорном органе.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.05.2023 13:37
Расследования 18.05.2023 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 12:46
Расследования 18.05.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:50
Расследования 18.05.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:39
Расследования 18.05.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:20
Расследования 18.05.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 17:42
Расследования 17.05.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 16:51
Расследования 17.05.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 12:12
Расследования 17.05.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 12:06
Расследования 17.05.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 11:38
Расследования 17.05.2023 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
16.05.2023 22:31
Расследования 16.05.2023 22:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 20:28
Расследования 16.05.2023 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 13:56
Расследования 16.05.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 13:10
Расследования 16.05.2023 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 11:51
Расследования 16.05.2023 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
В Волгоградской области разыскивают пропавшего полгода назад 48-летнего мужчинуСмотреть фотографии
18:48
Здоровью 18-летней жертвы стримера-«экзорциста» из Волгограда ничего не угрожаетСмотреть фотографии
18:22
ГУ МВД: угрожавший девушке расправой во время стрима волгоградец задержанСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом двух чиновников оштрафовали на 10 тысяч рублей за отписки гражданамСмотреть фотографии
16:52
«Я ваш бог»: в Волгограде сын соратника Кадина устроил кровавый стрим с пытками в Instagram*Смотреть фотографииCмотреть видео
15:48
На Волгоград Арене перед матчем «Ротора» и «Черноморца» откроют скалодромСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде 18 мая передали 10 орденов Мужества родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
14:52
Волгоградец отсудил у «Вайлдберриз» 34 тысячи за бракованный ноутбукСмотреть фотографии
14:21
Переезд в Камышинском районе закроют с 20 по 24 маяСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области 30-летний мужчина оформил 100-тысячный кредит на умершую матьСмотреть фотографии
13:34
«Утром куча еще была»: в Волгоградской области чиновники проснулись и встали на борьбу с мусоромСмотреть фотографии
13:32
Четверых граффитистов задержали ночью возле музея «Россия – моя история» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
«Где вы видели такие ценники?»: капуста в Волгоградской области подорожала за неделю на 30%Смотреть фотографии
12:46
Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Григорян с улыбкой отправился в колонию на 7,5 летСмотреть фотографии
12:14
В Волжском из-за угроз эвакуировали ТРК «ВолгаМолл»Смотреть фотографии
12:06
Ростехнадзор: в Волгоградской области газ пришел в 6010 домовладенийСмотреть фотографии
11:50
В Волжском наблюдательный сосед ограбил в подъезде пенсионеркуСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде проверят УК после падения части дерева на людейСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области 6 лет колонии дали водителю за пьяное ДТП с погибшей подругой женыСмотреть фотографии
11:18
«До конца июня зачистим»: в Волгограде разобрали легендарный МорятникСмотреть фотографии
11:10
Зеленый марафон стартует 20 мая в Волгограде у колеса обозрения ЦПКиОСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде автобус едва не переехал выходившего из салона пенсионера: видеоСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде отреставрируют порезанный на металл памятникСмотреть фотографии
10:28
Мчались с пациентом: в Волжском ДТП со скорой помощью попало на видеоСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области выяснили средний размер взяткиСмотреть фотографии
10:07
Глава МЧС России Александр Куренков посетит Волгоград 19 маяСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде в 31 доме отключили горячую воду 18 маяСмотреть фотографии
09:48
Больше 3 млн рублей сэкономили жители Волгограда и Волжского на проезде в транспортеСмотреть фотографии
09:37
На остановке в Волгограде оплавился колбасный киоскСмотреть фотографии
09:34
«Красный Октябрь» открыл ежегодный турнир по футболуСмотреть фотографии
 