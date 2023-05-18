В Волжском из-за угроз эвакуировали ТРК «ВолгаМолл»

В Волжском Волгоградской области сегодня, 18 мая, посетителей и персонал одного из торговых центров попросили на выход. Как сообщает V102.RU, сообщения с угрозами поступили в ТРК «ВолгаМолл».
— В администрацию торгового комплекса поступило сообщение о возможном минировании, — пояснил информанту представитель управляющей организации ТРК.
Уточняется, что все помещения были обследованы сотрудниками правоохранительных органов. Информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, что в Волгоградской области это уже далеко не первый случай лжеминирования. Неизвестные периодически пытаются парализовать работу госучреждений, объектов транспортной инфраструктуры и крупных ТЦ.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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