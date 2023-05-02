Происшествия

В Волгограде из-за угроз эвакуировали чиновников обладмина

Происшествия 02.05.2023 10:47
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02.05.2023 10:47


В Центральном районе Волгограда из административного здания на улице Новороссийской сегодня, 2 мая, эвакуировали посетителей и персонал. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, причиной эвакуации стали поступившие письма с угрозами. 

Отметим, что в здании напротив стадиона «Динамо», располагаются комитеты администрации Волгоградской области, а также Избирательная комиссия региона. 

– Утром 2 мая на электронный почтовый ящик поступило сообщение с угрозами совершения теракта, – сообщил источник «Высоты 102» в областной администрации. – Действуя согласно утвержденной инструкции, информация была передана в правоохранительные органы, сотрудники и персонал эвакуированы из здания.  

В настоящее время работники администрации Волгоградской области ожидают на улице, когда правоохранительные органы завершат проверку служебных кабинетов. 

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