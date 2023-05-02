В Волгограде из-за угроз эвакуировали чиновников обладмина

В Центральном районе Волгограда из административного здания на улице Новороссийской сегодня, 2 мая, эвакуировали посетителей и персонал. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, причиной эвакуации стали поступившие письма с угрозами.

Отметим, что в здании напротив стадиона «Динамо», располагаются комитеты администрации Волгоградской области, а также Избирательная комиссия региона.

– Утром 2 мая на электронный почтовый ящик поступило сообщение с угрозами совершения теракта, – сообщил источник «Высоты 102» в областной администрации. – Действуя согласно утвержденной инструкции, информация была передана в правоохранительные органы, сотрудники и персонал эвакуированы из здания.

В настоящее время работники администрации Волгоградской области ожидают на улице, когда правоохранительные органы завершат проверку служебных кабинетов.