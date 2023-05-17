Происшествия 17.05.2023 19:20
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17.05.2023 19:20
Дзержинский районный суд рассмотрел материалы о мелком хулиганстве в отношении пятерых участников массовой драки на ул. 51-й Гвардейской Дивизии. Как сообщили в суде ИА «Высота 102», четверо волгоградцев получили арест на сутки.
– Все пять участников потасовки свою виновность в совершении административного правонарушения признали, раскаялись в его совершении, – сообщили в суде.
Сообщается, что при рассмотрении материалов судья учел характеристики участников драки, а также смягчающие обстоятельства.
– Четырем лицам назначено административное наказание в виде ареста продолжительностью 1 сутки каждому, еще одному участнику драки назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, – сообщают в суде. – Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.
Напомним, ранее сообщалось, что причиной конфликта и потасовки стала прическа одного из участников. Инцидент попал на видео придомовых камер наблюдения.
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