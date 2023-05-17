







Дзержинский районный суд рассмотрел материалы о мелком хулиганстве в отношении пятерых участников массовой драки на ул. 51-й Гвардейской Дивизии. Как сообщили в суде ИА «Высота 102», четверо волгоградцев получили арест на сутки.





– Все пять участников потасовки свою виновность в совершении административного правонарушения признали, раскаялись в его совершении, – сообщили в суде.





Сообщается, что при рассмотрении материалов судья учел характеристики участников драки, а также смягчающие обстоятельства.





– Четырем лицам назначено административное наказание в виде ареста продолжительностью 1 сутки каждому, еще одному участнику драки назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, – сообщают в суде. – Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.



