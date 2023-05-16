Происшествия

Волгоградке грозит 3 года колонии за жестокое обращение с дочерью

Происшествия 16.05.2023 13:32
0
16.05.2023 13:32


Полиция возбудила уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Волгограда за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с дочерью. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, за совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, ей грозит до 3 лет лишения свободы.
Инспекторы по делам несовершеннолетних Тракторозаводского отдела полиции установили, что ранее судимая местная жительница систематически напивается и оскорбляет 16-летнюю дочь. Несколько дней назад после очередного застолья она избила подростка. О происшествии узнали родственники и сообщили в полицию.
Сейчас девочка находится у бабушки вместе с 7-летней сестрой. Решается вопрос о лишении волгоградки родительских прав.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.05.2023 13:15
Происшествия 16.05.2023 13:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.05.2023 11:08
Происшествия 16.05.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.05.2023 09:39
Происшествия 16.05.2023 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.05.2023 08:02
Происшествия 16.05.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 19:43
Происшествия 15.05.2023 19:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 19:24
Происшествия 15.05.2023 19:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 15:55
Происшествия 15.05.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 14:33
Происшествия 15.05.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 10:44
Происшествия 15.05.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 10:17
Происшествия 15.05.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 10:13
Происшествия 15.05.2023 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2023 13:39
Происшествия 14.05.2023 13:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2023 10:23
Происшествия 14.05.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2023 21:39
Происшествия 13.05.2023 21:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2023 21:19
Происшествия 13.05.2023 21:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
Спикер ГД Володин призвал к борьбе с «наливайками» из-за страданий россиянСмотреть фотографии
14:38
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботомСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области подросток ночью сообщил о двух бомбах в жилом домеСмотреть фотографии
13:56
Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФСмотреть фотографии
13:32
Волгоградке грозит 3 года колонии за жестокое обращение с дочерьюСмотреть фотографии
13:21
Ливни, град и гроза: волгоградцев предупредили о шторме 16 маяСмотреть фотографии
13:15
В Волжском столкнулись скорая помощь и ToyotaСмотреть фотографии
13:12
Коллективу ООО «Концессии водо- и теплоснабжения» представили новое руководствоСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят трех человек, пытавших и застреливших айтишникаСмотреть фотографии
12:49
Пост уволенного вице-мэра Тетерятника в Волгограде временно занял Роман КозловСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде 17 мая откроют бюст народного артиста СССР Василия ЛановогоСмотреть фотографии
12:22
ФСБ: житель Волгограда в гаражах организовал нарколабораториюСмотреть фотографии
12:19
На прудах-испарителях, накопителях в Светлоярском районе вновь высадился десант орнитологовСмотреть фотографии
11:51
Генерал СК из Волгограда Михаил Музраев изучает протокол и ждет апелляциюСмотреть фотографии
11:50
По центральным улицам Волгограда пронесли мощи священномученика Николая Попова: фоторепортажСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 7-летнюю девочку укусила за лицо соседская собакаСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде бизнесмен Антон Сайгин получил срок за попытку похитить у СРО 33 миллионаСмотреть фотографии
10:05
Энергетики объяснили, как волгоградским дачникам обезопасить себя от долговСмотреть фотографии
09:39
Закрутило и опрокинуло. У бизнес-центра «Волгоград-Сити» протаранили легковушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
«Возлагали цветы, отогнув забор»: волгоградцы возмутились затянувшимся ремонтом братской могилыСмотреть фотографии
09:08
В Волгограде «Динамо-Синара» 16 мая встретится с «Астраханочкой»Смотреть фотографии
09:05
В Волгограде «Газель» снесла столб. Водитель заблокированСмотреть фотографии
08:47
«Это разве веерное?»: в центре Волгограда остановилось движение из-за крестного ходаСмотреть фотографии
08:29
Дело о ДТП с автобусом в Волгограде передадут в СКСмотреть фотографии
08:02
«Заставил всех понервничать»: в Волжском нашелся пропавший 10-летний мальчикСмотреть фотографии
22:15
Под Волгоградом дебошира осудили за удар в лицо полицейскомуСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде уволен отвечающий за ЖКХ вице-мэр Олег ТетерятникСмотреть фотографии
20:25
Волгоградца оштрафовали за самовольную перепланировку квартирыСмотреть фотографии
19:43
В Волжском нашли пропавшего по дороге в лицей 12-летнего мальчикаСмотреть фотографии
 