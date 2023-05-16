Волгоградке грозит 3 года колонии за жестокое обращение с дочерью





Полиция возбудила уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Волгограда за неисполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с дочерью. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, за совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Тракторозаводского отдела полиции установили, что ранее судимая местная жительница систематически напивается и оскорбляет 16-летнюю дочь. Несколько дней назад после очередного застолья она избила подростка. О происшествии узнали родственники и сообщили в полицию.

Сейчас девочка находится у бабушки вместе с 7-летней сестрой. Решается вопрос о лишении волгоградки родительских прав.



