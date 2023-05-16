Происшествия

В Волгограде 7-летнюю девочку укусила за лицо соседская собака

Происшествия 16.05.2023 11:08
0
16.05.2023 11:08


Волгоградские полицейские выясняют обстоятельства нападения домашней собаки на ребенка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне на улице Благодатная в Ворошиловском районе. 
По данным главка полиции, 7-летняя девочка играла на улице в песочнице около своего частного дома, когда вдруг соседская собака выскочила через открытую калитку и набросилась на ребенка. На детский плач выбежала мама девочки, отогнала животное, однако оно успело укусить девочку. 
Приехавшая скорая помощь госпитализировала ребенка в больницу. В медучреждении у пострадавшей  диагностировали укушенные раны лба и правового уха.
По факту происшествия полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заявили в главке МВД. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.05.2023 13:32
Происшествия 16.05.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.05.2023 13:15
Происшествия 16.05.2023 13:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.05.2023 09:39
Происшествия 16.05.2023 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.05.2023 08:02
Происшествия 16.05.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 19:43
Происшествия 15.05.2023 19:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 19:24
Происшествия 15.05.2023 19:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 15:55
Происшествия 15.05.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 14:33
Происшествия 15.05.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 10:44
Происшествия 15.05.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 10:17
Происшествия 15.05.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2023 10:13
Происшествия 15.05.2023 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2023 13:39
Происшествия 14.05.2023 13:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2023 10:23
Происшествия 14.05.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2023 21:39
Происшествия 13.05.2023 21:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2023 21:19
Происшествия 13.05.2023 21:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
Спикер ГД Володин призвал к борьбе с «наливайками» из-за страданий россиянСмотреть фотографии
14:38
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботомСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области подросток ночью сообщил о двух бомбах в жилом домеСмотреть фотографии
13:56
Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФСмотреть фотографии
13:32
Волгоградке грозит 3 года колонии за жестокое обращение с дочерьюСмотреть фотографии
13:21
Ливни, град и гроза: волгоградцев предупредили о шторме 16 маяСмотреть фотографии
13:15
В Волжском столкнулись скорая помощь и ToyotaСмотреть фотографии
13:12
Коллективу ООО «Концессии водо- и теплоснабжения» представили новое руководствоСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят трех человек, пытавших и застреливших айтишникаСмотреть фотографии
12:49
Пост уволенного вице-мэра Тетерятника в Волгограде временно занял Роман КозловСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде 17 мая откроют бюст народного артиста СССР Василия ЛановогоСмотреть фотографии
12:22
ФСБ: житель Волгограда в гаражах организовал нарколабораториюСмотреть фотографии
12:19
На прудах-испарителях, накопителях в Светлоярском районе вновь высадился десант орнитологовСмотреть фотографии
11:51
Генерал СК из Волгограда Михаил Музраев изучает протокол и ждет апелляциюСмотреть фотографии
11:50
По центральным улицам Волгограда пронесли мощи священномученика Николая Попова: фоторепортажСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде 7-летнюю девочку укусила за лицо соседская собакаСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде бизнесмен Антон Сайгин получил срок за попытку похитить у СРО 33 миллионаСмотреть фотографии
10:05
Энергетики объяснили, как волгоградским дачникам обезопасить себя от долговСмотреть фотографии
09:39
Закрутило и опрокинуло. У бизнес-центра «Волгоград-Сити» протаранили легковушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
«Возлагали цветы, отогнув забор»: волгоградцы возмутились затянувшимся ремонтом братской могилыСмотреть фотографии
09:08
В Волгограде «Динамо-Синара» 16 мая встретится с «Астраханочкой»Смотреть фотографии
09:05
В Волгограде «Газель» снесла столб. Водитель заблокированСмотреть фотографии
08:47
«Это разве веерное?»: в центре Волгограда остановилось движение из-за крестного ходаСмотреть фотографии
08:29
Дело о ДТП с автобусом в Волгограде передадут в СКСмотреть фотографии
08:02
«Заставил всех понервничать»: в Волжском нашелся пропавший 10-летний мальчикСмотреть фотографии
22:15
Под Волгоградом дебошира осудили за удар в лицо полицейскомуСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде уволен отвечающий за ЖКХ вице-мэр Олег ТетерятникСмотреть фотографии
20:25
Волгоградца оштрафовали за самовольную перепланировку квартирыСмотреть фотографии
19:43
В Волжском нашли пропавшего по дороге в лицей 12-летнего мальчикаСмотреть фотографии
 