В Волгограде 7-летнюю девочку укусила за лицо соседская собака

Происшествия 16.05.2023 11:08
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16.05.2023 11:08
Волгоградские полицейские выясняют обстоятельства нападения домашней собаки на ребенка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне на улице Благодатная в Ворошиловском районе.
По данным главка полиции, 7-летняя девочка играла на улице в песочнице около своего частного дома, когда вдруг соседская собака выскочила через открытую калитку и набросилась на ребенка. На детский плач выбежала мама девочки, отогнала животное, однако оно успело укусить девочку.
Приехавшая скорая помощь госпитализировала ребенка в больницу. В медучреждении у пострадавшей диагностировали укушенные раны лба и правового уха.
По факту происшествия полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заявили в главке МВД.
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