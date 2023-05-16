Расследования

В Волгограде бизнесмен Антон Сайгин получил срок за попытку похитить у СРО 33 миллиона

Расследования 16.05.2023 10:34
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16.05.2023 10:34


В Волгограде предприниматель Антон Сайгин получил три года в колонии общего режима после того, как составил фиктивный договор  займа и попытался отсудить у СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области» 33 миллиона рублей. 

Как сообщила V102.RU официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, на мошенничество в особо крупном размере 45-летний волгоградец решился, исходя из того, что ранее был знаком с руководством Ассоциации – ее гендиректором и президентом. С использованием их имен Сайгин и составил договор займа. 

– В судебном заседании установлено, что согласно договору займа СРО Ассоциацией «Строители Волгоградской области» якобы в 2018 году взято у подсудимого под 25% годовых 33 млн рублей. Впоследствии мужчина на основании поддельного договора пытался взыскать указанную сумму в судебном порядке, но в рамках рассмотрения гражданского дела договор займа был признан судом недействительным, – сообщает представитель прокуратуры. 

В итоге на Сайгина было заведено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ – покушение на мошенничество в особо крупном размере. Приговором Краснооктябрьского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления и был взят под стражу в зале суда. 

Добавим, что в разное время Антон Сайгин являлся совладельцем порядка 20 разных коммерческих организаций. К настоящему времени все они ликвидированы. 

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