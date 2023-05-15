В Волжском нашли пропавшего по дороге в лицей 12-летнего мальчика

Происшествия 15.05.2023 19:43
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15.05.2023 19:43
Полицейские нашли 12-летнего школьника, который пропал по дороге в лицей утром 15 мая, передает V102.RU.
- Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено. В причинах самовольного ухода школьника предстоит разобраться инспекторам ПДН. Семье будет оказана консультативная помощь, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Напомним, что о пропаже школьника стало известно днем, 15 мая. Сообщалось, что 12-летний мальчик не пришел на занятия в лицей. Родные не дождались его и дома. Сотового телефона у ребенка не было.
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