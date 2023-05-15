В Волжском нашли пропавшего по дороге в лицей 12-летнего мальчика





Полицейские нашли 12-летнего школьника, который пропал по дороге в лицей утром 15 мая, передает V102.RU.

- Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено. В причинах самовольного ухода школьника предстоит разобраться инспекторам ПДН. Семье будет оказана консультативная помощь, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, что о пропаже школьника стало известно днем, 15 мая. Сообщалось, что 12-летний мальчик не пришел на занятия в лицей. Родные не дождались его и дома. Сотового телефона у ребенка не было.



