В Волгоградской области назвали самые востребованные профессии

Экономика 15.05.2023 09:49
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15.05.2023 09:49
В Волгоградской области спрос на персонал в апреле вырос на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Как выяснили специалисты hh.ru в своем исследовании, самими востребованными на рынке труда в этот период стали специалисты по управлению персоналом, передает V102.RU. Спрос на них за месяц вырос на 22%.
На 19% больше искали кадры в сфере транспорта и логистики. Такой же рост продемонстрировала сфера туризма, гостиничный и ресторанный бизнес. Спрос на рабочих вырос на 16% по сравнению в прошлым месяцем.
Интерес к медикам и фармацевтам был небольшой. Спрос на таких специалистов вырос всего на 2%. Снижение интереса произошло на персонал в информационных технологиях, а также сфере науки и образования.
Больше всего вакансий на региональном рынке труда по-прежнему для специалистов из сферы продаж - на них приходится 28% от всех открытых вакансий. На втором месте по числу предложений о трудоустройстве - рабочие, на третьем - специалисты по сервисному обслуживанию. В топ-5 также попали строители, продавцы и водители.
Меньше всего вакансий для специалистов в области страхования, сферы красоты, инвестиций и в области развлечений и масс-медиа.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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