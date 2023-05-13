В Волгограде умер выпавший с четвертого этажа 3-летний ребенок

Малыша госпитализировали в ближайшую больницу №4, куда прибыли врачи из больницы №7 и центра медицины и катастроф. Но предпринятые действия не помогли спасти жизнь ребенку.
Происшествия 13.05.2023 21:19
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13.05.2023 21:19
Малыша госпитализировали в ближайшую больницу №4, куда прибыли врачи из больницы №7 и центра медицины и катастроф. Но предпринятые действия не помогли спасти жизнь ребенку.
Несмотря на усилия врачей, 3-летний малыш, который сегодня упал с четвертого этажа, скончался. Это подтвердили V102.RU в облкомздраве.Напомним, трагедия произошла сегодня, 13 мая в доме №15 по ул. Дзержинского. 3-летний мальчик ел за столом на кухне, с ним находилась его мама. Женщина на долю секунды отвернулась, а в это время ребенок залез на подоконник, где лежал хлеб, облокотился об москитную сетку и выпал из окна.
Малыша госпитализировали в ближайшую больницу №4, куда прибыли врачи из больницы №7 и центра медицины и катастроф. Но предпринятые действия не помогли спасти жизнь ребенку.
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