«Полез за хлебом»: в Волгограде 3-летний малыш выпал с четвертого этажа

Волгоградские врачи борются за жизнь 3-летнего ребенка, который сегодня, 13 мая, выпал из окна квартиры, расположенной на 4-ом этаже. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в доме №15 по ул. Дзержинского Тракторозаводского района.

- Мальчик ел за столом на кухне, в это время с ним находилась его 40-летняя мать. В какой-то момент женщина отвернулась буквально на минуту, а ребенок тут же залез на подоконник, где лежал хлеб, облокотился на сетку и выпал из окна, - рассказали в ведомстве.В комитете здравоохранения Волгоградской области V102.RU сообщили, что малыш по жизненным показаниям доставлен в ближайшее медучреждение – в клиническую больницу №4.- Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, медицинскую помощь ему оказывают прибывшие в больницу специалисты клинической больницы №7 и центра медицины и катастроф, - пояснили в облкомздраве