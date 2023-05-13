Двое мужчин погибли в пожарах под Волгоградом

Два человека стали жертвами пожаров, которые произошли накануне, 12 мая и сегодня, 13 мая. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, одна из трагедий случилась в Волжском. В половине одиннадцатого вечера поступило сообщение о пожаре в одной из квартир десятиэтажки. Горели домашние вещи на площади 7 квадратных метров. Пожар ликвидировали в течение получаса, однако, по данным информагентства, в квартире было обнаружено тело 42-летнего мужчины.
Еще один человек погиб в пожаре в рабочем поселке Светлый Яр. Сегодня в четвертом часу утра заполыхал деревянный дом площадью 15 на 6 метров. Дом тушили почти час. На пепелище нашли тело 66-летнего мужчины.
Причины пожаров устанавливаются, пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области