Цена на бензин АИ-98 в Волгоградской области превысила 60 рублей

Экономика 13.05.2023 10:56
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13.05.2023 10:56
В Волгоградской области бензин АИ-98 подорожал до 60,07 рублей за литр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, еще недавно он стоил 59,81 рубль. Также на прошлой неделе в регионе подорожал бензин АИ-92 – до 48,14 рублей за литр и АИ-92 (до 53,52 рублей).При этом стоимость дизтоплива осталась прежней – 56,36 рублей.
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