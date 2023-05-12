Происшествия

Появилось видео с места смертельного ДТП на Третьей продольной под Волгоградом

Происшествия 12.05.2023 10:40
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12.05.2023 10:40



Стали известные подробности крупной аварии на Третьей продольной магистрали в Городищенском районе, где в результате столкновения двух иномарок погиб 47-летний мужчина, сообщает V102.RU.
По информации регионального главка МВД, столкновение «Рено Логан» и «Фольксваген Пассат» произошло в 19.15 на Третьей продольной магистрали по причине того, что водитель «Рено» не справился с управлением. Автомобиль, которым управлял 47-летний мужчина, двигался со стороны федеральной трассы «Саратов - Сызрань - Волгоград» по направлению в поселок Водстрой. 


На 3 км Третьей продольной он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой иномаркой. В результате водитель «Рено» скончался от полученных травм на месте ДТП. 
По кадрам с места происшествия видно, что «Рено» от удара съехало с трассы и перевернулось. У «Фольксваген Пассат» снесена передняя часть кузова.
Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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