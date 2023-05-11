Происшествия

В дорожном месиве на Третьей продольной под Волгоградом погиб мужчина

Происшествия 11.05.2023 21:27
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11.05.2023 21:27



Две иномарки столкнулись сегодня, 11 мая, на Третьей продольной магистрали в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, один человек погиб на месте ДТП.



Авария произошла около 18.45 на 3 км Третьей продольной, на подъезде к автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград». Столкнулись автомобили «Рено» и «Фольксваген». 46-летний водитель «Рено» скончался от полученных травм. 



На фотографиях с места происшествия видно, что оба автомобиля сильно повреждены. У одной из машин снесена вся передняя часть. Вторая иномарка лежит в кювете колесами вверх.
- На месте работают экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, эксперты – автотехники, - рассказали в главке. Обстоятельства ДТП устанавливаются.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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