Расследования

В Волгограде по видео ищут поджигателей тополиного пуха и туй на Аллее героев

Расследования 10.05.2023 19:23
0
10.05.2023 19:23

В Центральном районе Волгограда двое мужчин в ночь с 9 на 10 мая  вспомнили детство и решили поджечь тополиный пух на Аллее героев. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, в результате чего на пешеходной зоне выгорело несколько туй. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения, по записям с которых теперь и ищут хулиганов. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в центре Волгограда около 02.00. 

– Установлено, что двое граждан, личности которых в данный момент устанавливаются, подожгли тополиный пух, в результате чего произошло дальнейшее возгорание. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщают в главке полиции.

Судя по кадрам, герои видео и сами не ожидали такого исхода простой детской шалости. В испуге мужчина, поджигавший пух, кинулся бежать с места «преступления», а спустя некоторое время снова показался в кадре с бутылкой воды, однако оказалось слишком поздно – едва прижившиеся на Аллее туи выгорели за несколько минут. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.05.2023 20:32
Расследования 10.05.2023 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.05.2023 16:27
Расследования 10.05.2023 16:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.05.2023 13:43
Расследования 10.05.2023 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.05.2023 12:46
Расследования 10.05.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.05.2023 11:48
Расследования 10.05.2023 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2023 19:35
Расследования 05.05.2023 19:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2023 11:13
Расследования 05.05.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2023 09:45
Расследования 05.05.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 21:00
Расследования 04.05.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 16:08
Расследования 04.05.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 14:56
Расследования 04.05.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 14:35
Расследования 04.05.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 13:59
Расследования 04.05.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 11:17
Расследования 04.05.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 08:32
Расследования 04.05.2023 08:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:44
Биолог призвал волгоградцев не бояться змейСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде соседи выплатят ущерб за потоп в квартире 95-летнего ветеранаСмотреть фотографии
20:32
«Это бытовуха»: глава района в Волгоградской области обвинил противника асфальтового завода в угрозахСмотреть фотографии
19:56
В двух городах Волгоградской области отключат воду 11 маяСмотреть фотографии
19:38
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Волгоградской области на 18%Смотреть фотографии
19:23
В Волгограде по видео ищут поджигателей тополиного пуха и туй на Аллее героевСмотреть фотографии
19:11
Волгоградка перевела мошеннице 110 тысяч рублей за гадание на картах тароСмотреть фотографии
19:02
Синоптики отменили дожди в Волгоградской области. Потеплеет до +20Смотреть фотографии
17:54
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборыСмотреть фотографии
17:42
Владимир Путин обновил составы четырех судов Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
В Волгоград 10 мая с визитом прибыл глава МВД России Владимир КолокольцевСмотреть фотографии
16:27
Расстрелявший в Жилгородке водителя волгоградец приговорен к 11 годамСмотреть фотографии
16:23
Пешеходам и транспорту держаться в стороне: улицу Чуйкова в Волгограде отдают самокатчикамСмотреть фотографии
15:59
Военный следователь из Волгограда Максим Бакучаев задержан за получение крупной взяткиСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области пересмотрят нормы допустимого отстрела птицы и дичиСмотреть фотографии
15:24
Волгоградцы взыскали с Аэрофлота около полумиллиона рублей за отмененный из-за СВО рейсСмотреть фотографии
13:43
Участок улицы Чуйкова в Волгограде на 4 дня закроют для машинСмотреть фотографии
12:46
Депутаты Волжской гордумы заочно проголосовали за сокрытие своих доходовСмотреть фотографии
12:19
Бургер после спорта: как волгоградцы готовы заниматься фитнесом для подготовки к летуСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде УК «Омега» оштрафовали за свалку в подвале домаСмотреть фотографии
12:00
В поселке Сады Придонья прошли мероприятия, посвященные Дню ПобедыСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области накануне Дня победы поженились 43 парыСмотреть фотографии
11:48
Бухгалтер ряда КФХ в Волгоградской области осуждена за аферу с субсидиямиСмотреть фотографии
11:14
Трое жителей Волгограда получили травмы в ДТП на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде вернувшегося из зоны СВО Мелконяна задержали за угрозы убийствомСмотреть фотографии
10:49
«Прыгали в окно»: семья волгоградцев чудом выжила в ночном пожаре и потеряла полдомаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
Под Волгоградом енот поплатился жизнью за расправу над соседскими цыплятамиСмотреть фотографии
10:27
В сельском поселении под Волгоградом намусорили на 7 млн рублейСмотреть фотографии
09:59
В России предлагают штрафовать за самовыгул собак их владельцевСмотреть фотографии
09:52
Инфекционист предупредила волгоградцев о смертельной опасности в банкахСмотреть фотографии
 