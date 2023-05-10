В Волгограде по видео ищут поджигателей тополиного пуха и туй на Аллее героев

В Центральном районе Волгограда двое мужчин в ночь с 9 на 10 мая вспомнили детство и решили поджечь тополиный пух на Аллее героев. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, в результате чего на пешеходной зоне выгорело несколько туй. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения, по записям с которых теперь и ищут хулиганов.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в центре Волгограда около 02.00.

– Установлено, что двое граждан, личности которых в данный момент устанавливаются, подожгли тополиный пух, в результате чего произошло дальнейшее возгорание. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщают в главке полиции.

Судя по кадрам, герои видео и сами не ожидали такого исхода простой детской шалости. В испуге мужчина, поджигавший пух, кинулся бежать с места «преступления», а спустя некоторое время снова показался в кадре с бутылкой воды, однако оказалось слишком поздно – едва прижившиеся на Аллее туи выгорели за несколько минут.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области