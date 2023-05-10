Расследования 10.05.2023 11:48
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10.05.2023 11:48
Суровикинский районный суд в Волгоградской области приговорил к 3 годам колонии общего режима 45-летнюю женщину, которая оказывала бухгалтерские услуги ряду глав крестьянско-фермерских хозяйств. Как сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, бухгалтера признали виновной в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
В судебном заседании установлено, что фигурантка уголовного дела при подготовке документов для получения субсидий из регионального бюджета в период 2017-2019 гг завышала в бухгалтерской и статистической отчетности объемы затрат при производстве продукции животноводства. Таким способом женщине удалось похитить из бюджета более 3,5 миллиона рублей.
Вину она не признала. Судом также удовлетворен иск комитета сельского хозяйства Волгоградской области о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлениями.
В ходе расследования уголовного дела в качестве обеспечительной меры был арестован автомобиль осужденной стоимостью порядка 2 миллионов рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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