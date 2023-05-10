Федеральные новости

В России предлагают штрафовать за самовыгул собак их владельцев

Федеральные новости 10.05.2023 09:59
0
10.05.2023 09:59


В Госдуму РФ в мае текущего года могут быть внесены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым хозяев животных могут штрафовать за самовыгул их питомцев, сообщают «Известия».
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, соавтор законопроекта Александр Спиридонов из «Единой России» подготовил поправку о приравнивании безнадзорного выгула собак — самовыгула — к их выбрасыванию на улицу. 
- За это он предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого отличается в регионах. К примеру, МРОТ в Москве равен 24 801 рублю, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям. При этом его величина не может быть ниже 16 242 рублей в 2023-м, - пишет издание.
В Российской кинологической федерации напомнили, что сегодня установить личность хозяина домашнего животного возможно только с помощью чипа, клейма или адресника. Однако маркирование домашних животных по-прежнему остается добровольным, и при его отсутствии найти владельца невозможно.
Для решения этой проблемы еще одной нормой законопроекта, по словам Александра Спиридонова, станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
05.05.2023 21:01
Федеральные новости 05.05.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2023 16:01
Федеральные новости 03.05.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.05.2023 10:15
Федеральные новости 02.05.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.04.2023 15:53
Федеральные новости 21.04.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.04.2023 15:27
Федеральные новости 21.04.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.04.2023 07:48
Федеральные новости 15.04.2023 07:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.04.2023 16:36
Федеральные новости 11.04.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.04.2023 09:08
Федеральные новости 08.04.2023 09:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.04.2023 09:37
Федеральные новости 03.04.2023 09:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.04.2023 14:36
Федеральные новости 01.04.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.03.2023 21:51
Федеральные новости 27.03.2023 21:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.03.2023 15:12
Федеральные новости 18.03.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.03.2023 14:21
Федеральные новости 14.03.2023 14:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2023 17:14
Федеральные новости 13.03.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2023 11:48
Федеральные новости 13.03.2023 11:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:46
Депутаты Волжской гордумы заочно проголосовали за сокрытие своих доходовСмотреть фотографии
12:19
Бургер после спорта: как волгоградцы готовы заниматься фитнесом для подготовки к летуСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде УК «Омега» оштрафовали за свалку в подвале домаСмотреть фотографии
12:00
В поселке Сады Придонья прошли мероприятия, посвященные Дню ПобедыСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области накануне Дня победы поженились 43 парыСмотреть фотографии
11:48
Бухгалтер ряда КФХ в Волгоградской области осуждена за аферу с субсидиямиСмотреть фотографии
11:14
Трое жителей Волгограда получили травмы в ДТП на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде вернувшегося из зоны СВО Мелконяна задержали за угрозы убийствомСмотреть фотографии
10:49
«Прыгали в окно»: семья волгоградцев чудом выжила в ночном пожаре и потеряла полдомаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
Под Волгоградом енот поплатился жизнью за расправу над соседскими цыплятамиСмотреть фотографии
10:27
В сельском поселении под Волгоградом намусорили на 7 млн рублейСмотреть фотографии
09:59
В России предлагают штрафовать за самовыгул собак их владельцевСмотреть фотографии
09:52
Инфекционист предупредила волгоградцев о смертельной опасности в банкахСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области мероприятия ко Дню Победы посетили более 346 тыс человекСмотреть фотографии
09:22
В Камышине десятки людей эвакуировали из-за пожара. Найден труп неизвестного мужчиныСмотреть фотографии
08:15
Половине волгоградцев пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через 12 летСмотреть фотографии
07:43
«Последний раз звонил в октябре»: на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Николай АбжуевСмотреть фотографии
23:22
Празднование Дня Победы завершилось в Волгограде красочными фейерверками и салютомСмотреть фотографии
22:51
Уедут все, но не сразу: центр Волгограда по традиции сковали пробки после праздничного салютаСмотреть фотографии
21:16
Тысячи зрителей собрались на выступление Александра Маршала в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:23
ЦГМС: в Волгоградской области температура упадет до ноля градусовСмотреть фотографии
18:46
Девять ветеранов, депутаты и генералы: смотрим на VIP-гостей военного парада в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:33
Над акваторией Волги пилоты сразились за кубок Великой ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Не отпускали без фото: прогулка Андрея Бочарова по набережной Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Дома нашел таблетки. В Волгограде трехлетний ребенок отравился хлоромСмотреть фотографии
16:15
Тысячи горожан посетили интерактивные площадки на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
15:08
«Это важно для Сталинграда»: на парад Победы в Волгограде пригласили участников СВОСмотреть фотографии
14:48
С массовым шествием не сравнить: акция «Река бессмертного полка» впервые прошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде старт авиагонок перенесли на 14.00 9 маяСмотреть фотографии
12:43
Андрей Бочаров вручил грамоты о присвоении почетного звания Серафимовичу, Котельниково и КлетскойСмотреть фотографии
 