В России предлагают штрафовать за самовыгул собак их владельцев





В Госдуму РФ в мае текущего года могут быть внесены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым хозяев животных могут штрафовать за самовыгул их питомцев, сообщают «Известия»

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, соавтор законопроекта Александр Спиридонов из «Единой России» подготовил поправку о приравнивании безнадзорного выгула собак — самовыгула — к их выбрасыванию на улицу.

- За это он предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого отличается в регионах. К примеру, МРОТ в Москве равен 24 801 рублю, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям. При этом его величина не может быть ниже 16 242 рублей в 2023-м, - пишет издание.

В Российской кинологической федерации напомнили, что сегодня установить личность хозяина домашнего животного возможно только с помощью чипа, клейма или адресника. Однако маркирование домашних животных по-прежнему остается добровольным, и при его отсутствии найти владельца невозможно.

Для решения этой проблемы еще одной нормой законопроекта, по словам Александра Спиридонова, станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек.





Фото из архива ИА «Высота 102»