Происшествия

Скончалась пострадавшая в жестком ДТП с переворотом в Волгограде

Происшествия 08.05.2023 13:35
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08.05.2023 13:35


В реанимационном отделении 25-ой больницы умерла 51-летняя женщина, которую сбил автомобиль в Советском районе, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона.
Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшей, но травмы оказались смертельными.
Напомним, что женщину на скорости сбил автомобиль «ВАЗ 2107», которой управлял 22-летний водитель. Авария произошла напротив дома №105а на проспекте Университетском. По предварительной информации, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Происшествие записали камеры видеонаблюдения. 
На записи видно, как первым дорогу переходит мужчина. За ним идет женщина, которую сбивает автомобиль. От удара ее подбрасывает в воздух, она переворачивается, пролетает несколько метров, а потом падает. 
Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение 25-ой больницы.

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