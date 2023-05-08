Происшествия

Видео: в Волгограде женщину перевернуло в воздухе после наезда легковушки

Происшествия 08.05.2023 09:50
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08.05.2023 09:50



Жесткое ДТП с пешеходом попало на камеры видеонаблюдения в Советском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив дома №105а на проспекте Университетский.


По предварительной информации, 52-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешехода на скорости сбила автомашина «ВАЗ 2107», которой управлял 22-летний водитель. На записи видно, как первым дорогу перебегает мужчина. За ним бежит женщина, которую сбивает автомобиль. От удара ее подбрасывает в воздух, она переворачивается, пролетает несколько метров, а потом падает. 
Пострадавшую с места происшествия забрала «скорая».
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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