Происшествия 08.05.2023 09:50
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08.05.2023 09:50
Жесткое ДТП с пешеходом попало на камеры видеонаблюдения в Советском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив дома №105а на проспекте Университетский.
По предварительной информации, 52-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешехода на скорости сбила автомашина «ВАЗ 2107», которой управлял 22-летний водитель. На записи видно, как первым дорогу перебегает мужчина. За ним бежит женщина, которую сбивает автомобиль. От удара ее подбрасывает в воздух, она переворачивается, пролетает несколько метров, а потом падает.
Пострадавшую с места происшествия забрала «скорая».
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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