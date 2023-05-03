Зарезавшего экс-любовницу волгоградца поместили в СИЗО до 2 июля

Подозреваемого в жестоком убийстве бывшей возлюбленной 60-летнего жителя Волгограда поместили под стражу до 2 июля 2023 года. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», мужчина нанес своей экс-любовнице около 20 ударов ножом.

— В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту дела будет предъявлено обвинение, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Напомним, что чудовищное преступление произошло утром 2 мая в Ворошиловском районе Волгограда в одной из квартир в доме № 70 по улице Буханцева. По не подтвержденной официально информации, бывший сожитель пришел к своей некогда спутнице для выяснения отношений. По одной из версий, на убийство волгоградец мог пойти из-за того, что его бывшая сожительница нашла себе другого.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области