В Волгоградской области сегодня, 3 мая, прощаются с погибшим в СВО 25-летним рядовым Романом Зуевым. Как сообщает ИА «Высота 102», похоронят мобилизованного спасателя в Дубовке.

— Срочную службу проходил в ВДВ. Работал с ноября 2017 года спасателем в Дубовском поисково-спасательном подразделении. Ушел 29 сентября по частичной мобилизации, — рассказал информагентству директор ГКУ Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Александр Романенко. — Для всех нас это тяжелая потеря. Сегодня похороны в Дубовке. Прощание у дома на улице Северной, 21 в 10 утра, потом в 11.00 — отпевание.

Отпевание пройдет в Троицкой церкви по адресу: Первомайская, 85А. В Дубовке у погибшего мобилизованного осталась мать.

Фото и коллаж: Роман Зуев/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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