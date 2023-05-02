Общество

«Отбивались несколько дней»: на Украине погиб мобилизованный ветеран Чечни Николай Кошелец из Волгограда

Общество 02.05.2023 14:10
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02.05.2023 14:10


В Волгограде проводили в последний путь 41-летнего ветерана чеченской кампании, погибшего в ходе спецоперации. Как сообщает ИА «Высота 102», Николай Кошелец был призван на службу по частичной мобилизации. 

— Мой брат — рабочий человек, у которого была семья, была мечта, жизнь наладилась. Несмотря на возраст, его призвали. Он срочную служил в пограничных войсках, был ветераном Второй чеченской. В Аргунском ущелье они стояли, — рассказал информагентству брат погибшего мобилизованного Вячеслав. — Пришла повестка, Николай сказал: «Раз надо, то иду». Потом он звонил уже из зоны СВО, никаких панических настроений не было. Коля был уверен, что все закончится по-другому, и он вернется домой, к семье. Он дом строил, а его как раз забрали. 

По словам родственника, Николая был в зоне СВО командиром отделения. 

— Звание у него — гвардии сержант. Записали его в мотострелки. Знаю, что в тот день, 19 марта они стояли на одной из позиций. Противник проводил разведку боем. Несколько дней наши парни отбивались. В один из моментов мой брат как раз отправил сослуживца в другое место, а сам остался один. Снаряд прилетел в окоп. Ударной волной с него сорвало каску, и его прошил осколок. Говорили, что получил минно-взрывное ранение. Затем эвакуация, один госпиталь, второй. Супруга всегда с ним находились. Мы надеялись до последнего, верили, что Коля выкарабкается. Но 21 апреля в Москве он скончался. Похоронили брата на Верхнезареченском кладбище 1 мая. Очень много людей пришло: с завода мужики, сослуживцы, друзья и жены парней, которые сейчас на фронте.

Вдова погибшего Диана рассказала, что повестка ее супругу пришла 21 сентября, в самый первый день объявленной частичной мобилизации. 

— Муж всегда говорил, что ни от кого бегать не будет. Когда объявили о мобилизации, мы сразу все поняли. Он ветеран боевых действий, командир отделения. 24 сентября его забрали на полигон, — вспоминает женщина. — У нас двое детей — две дочки — 10 и 14 лет. У Николая остались родители. Мы до сих пор не можем в это поверить. 

Известно, что до призыва по частичной мобилизации Николай Кошелец работал на одном из заводов, обеспечивающих оборонный госзаказ. Со слов сослуживцев, готовится представление к государственной награде. 

Фото: личный архив семьи Кошелец 

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