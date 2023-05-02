В Волгоградской области простились с погибшими в ходе проведения спецоперации добровольцем ЧВК «Вагнер» Александром Бычковым и мобилизованным рядовым Сергеем Горбиковым. Как сообщает ИА «Высота 102» похороны прошли в Котельниково.





— Александра Бычкова похоронили 30 апреля, Сергея Горбикова 2 мая, — рассказали информагентству в администрации Котельниковского района. — Бычков принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он скончался от полученных ранений 22 февраля 2022 года. Ему было 44 года. Сергей Горбиков при выполнении боевого задания получил тяжелые ранения, от которых погиб 20 апреля 2023 года.





Известно, что Александр Бычков был сиротой. У погибшего 32-летнего Сергея Горбикова остался отец. Рядовому пришла повестка 22 сентября прошлого года.

Фото: архив ИА «Высота 102» / администрация Котельниковского района

Читайте также:

«Отбивались несколько дней»: на Украине погиб мобилизованный ветеран Чечни Николай Кошелец из Волгограда

В Волгоградской области похоронили бойца из «Вагнера» Алексея Апряткина

В Волжском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Ерошенко