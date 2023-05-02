В Волгоградской области дорожники нашли человеческие кости

В Октябрьском районе Волгоградской области нашли скелетированные останки человека. Как сообщает ИА «Высота 102», черепа и кости обнаружили дорожные рабочие.

— Кости и черепа нашли недалеко от кладбища села Абганерово. Рабочие укрепляли обочину и случайно наткнулись на фрагменты останков, предположительно двух человек, — рассказал собственный источник информагентства в правоохранительных органах.

По словам источника, возраст останков и кому они принадлежали, можно будет установить только после проведения необходимых экспертиз.

Известно, что фрагменты костей нашли 30 апреля на 78-м километре трассы Волгоград — Котельниково.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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