



Энергетическую компанию обязали выплатить более 210 тысяч рублей ущерба за гибель диких животных от удара током в Волгоградской области. Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, такое решение принял Центральный районный суд Волгограда по иску надзорного ведомства.

Установлено, что в Ольховском районе в результате падения опоры ЛЭП от удара электрическим током погибли кабан, косуля и лисы. С целью возмещения ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, прокуратура обратилась в суд. Иск удовлетворен в полном объеме.

Как ранее сообщало информагентство, трупы шести диких животных были обнаружены под деревянными опорами ЛЭП в июле прошлого года в 3 км от села Рыбинка Ольховского района. Погибли кабан, четыре лисицы и косуля. Тогда в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области факт происшествия подтвердили, сообщив, что выясняется, стало ли причиной гибели животных провисание электрических проводов на месте происшествия. Также сообщалось, что в ходе проверки будут установлены виновные в этом лица.



