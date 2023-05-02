Полицейский помог спасти 11-месячного малыша с тяжелыми ожогами

В Волгоградской области инспектор ДПС лейтенант полиции Сергей Шеховцов помог семье 11-месячного малыша, обварившегося кипятком. Сотрудник Госавтоинспекции оперативно доставил ребенка с матерью в больницу Волгограда, где врачи оказали нему необходимую помощь.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, несчастный случай с младенцем произошел в поселке Иловля 15 апреля.

– 11-месячный мальчик в этот день по неосторожности получил ожоги. Испугавшись за ребенка, мать ребенка вместе с мужем срочно сели в машину и поехали в волгоградскую больницу, – рассказали ИА «Высота 102» в главке полиции. – Подъехав к посту ДПС на въезде в Волгоград, мужчина и женщина обратились к инспекторам с просьбой помочь быстрее добраться до медицинского учреждения. Лейтенант полиции Сергей Шеховцов посадил женщину с ребенком в служебный автомобиль и оперативно передал их врачам.

Сообщается, что мальчика тут же поместили в реанимацию. На сегодня ребенок после проведенного лечения уже выписан из больницы.

– Жительница Иловлинского района выразила благодарность инспектору дорожно-патрульной службы Сергею Шеховцову за оказание помощи и отзывчивость, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.