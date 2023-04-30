Спорт

«Богатыри» одолели волгоградских регбистов на стадионе «Нефтяник»

Спорт 30.04.2023 16:21
0
30.04.2023 16:21


Регбисты волгоградского «Ротора» сегодня, 30 апреля, на домашнем стадионе «Нефтяник» в очередном туре высшей лиги уступили краснодарским «Богатырям» со счётом 12:46.
 
Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы, проводившие первый матч при своих болельщиках этой весной,  открыли счёт в начале встречи. Капитан Алексей Татарченко после схватки на половине гостей успешно реализовал попытку и принёс первые пять очков своей команде. До середины тайма оба коллектива грамотно действовали в обороне, не позволяя набрать соперникам результативные баллы. Тем не менее, краснодарский клуб все же сумел сравнять счёт. Этому поспособствовала игра в меньшинстве «Ротора», чем и воспользовались регбисты с Кубани, оформившие попытку и записавшие на свой счёт реализацию.


Вскоре хозяева потеряли мяч и их противники взяли его под свой контроль, убежав в быструю атаку, предотвратить которую волгоградские игроки не сумели. «Богатыри» впервые вышли вперёд в матче. Почти сразу же они увеличили преимущество, реализовав очередную попытку  в быстром проходе с помощью нескольких пасов и счет стал 19:7.
 
За несколько минут до перерыва «Ротор» получил возможность сыграть в большинстве, чем он и воспользовался.  В тяжелой борьбе Тимур Калимулин принёс волгоградцам 7 очков. Однако затем  Никита Сботов не смог попасть точно в цель в результате реализации. До конца тайма «Богатыри» увеличили преимущество - 24:12. 


Во второй половине хозяевам не удалось преуспеть в атакующих действиях. Краснодарцы, напротив, записали на свой счёт дополнительные четыре попытки и уверенно обыграли «Ротор» с итоговым счётом - 46:12.
 
Следующий поединок регбисты из Волгограда проведут дома, на стадионе «Нефтяник» 6 мая. Соперником станет «Градъ Петровъ» из Таганрога.

Иван Тюгаев

Фото Федерации регби Волгоградской области VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
29.04.2023 19:35
Спорт 29.04.2023 19:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2023 21:54
Спорт 28.04.2023 21:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2023 16:52
Спорт 28.04.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2023 13:23
Спорт 28.04.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2023 18:02
Спорт 25.04.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2023 19:31
Спорт 24.04.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.04.2023 20:20
Спорт 23.04.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.04.2023 19:11
Спорт 22.04.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2023 21:40
Спорт 21.04.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2023 15:40
Спорт 20.04.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2023 21:43
Спорт 18.04.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2023 21:19
Спорт 17.04.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2023 19:15
Спорт 16.04.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2023 15:17
Спорт 16.04.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2023 21:07
Спорт 15.04.2023 21:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
Жители Волжского пожаловались главе СК РФ на открытые ливневки после трагедии в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
16:58
На фасаде музея в Волгограде покажут фото "Солдат Победы"Смотреть фотографии
16:21
«Богатыри» одолели волгоградских регбистов на стадионе «Нефтяник»Смотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области количество бедных сократилось до 235 тысяч человекСмотреть фотографии
13:38
В мэрии Волгограда напомнили об ограничениях движения в майские праздникиСмотреть фотографии
13:11
В Котово Волгоградской области высох посаженный в марте сосновый лесСмотреть фотографии
12:46
На площади Павших борцов в Волгограде начался монтаж трибуны для парадаСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом иномарка протаранила забор дома: водитель в больницеСмотреть фотографии
11:21
Свинина для шашлыков подорожала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области дозревает первая клубникаСмотреть фотографии
09:46
Грозы испортят майские праздники жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
«Все же не алкаши виноваты?»: главу Михайловки наказали за фиктивный ремонт спортплощадкиСмотреть фотографии
07:41
Росстат: в Волгоградской области долги по зарплате выросли до 12,3 миллиона рублейСмотреть фотографии
21:17
«Даже тяжелые смены – в удовольствие»: волгоградский врач «скорой» откровенно рассказала о работеСмотреть фотографии
19:35
Уплыла победа: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Форте»Смотреть фотографии
19:22
Волонтеры прекратили поиски 19-летней девушки из КамышинаСмотреть фотографии
18:38
Зоозащитники попросили губернатора построить в Волгограде муниципальный приют для бездомных животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Две фуры дотла сгорели на рынке у трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:01
Медики рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:38
Высокая пожароопасность и +31 уже завтра: сюрпризы апрельской погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде раскрыли детали показов «Света Великой Победы»Смотреть фотографии
15:18
В брошенных сетях в Волгоградской области нашли 818 кг рыбыСмотреть фотографии
14:41
ЦПКиО Волгограда завалило пенойСмотреть фотографии
13:36
Многокилометровые пробки из-за ДТП парализовали движение на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
«Работал экскаватор, зацепил кабель»: в Волгограде ликвидируют аварию на электросетяхСмотреть фотографии
12:49
Выскочил на встречку: пять человек пострадали в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:29
Эдуард Хиль-младший исполнит «День Победы» на ретро-матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
УФСБ: двое вымогателей осуждены за похищение волгоградских бизнесменовСмотреть фотографии
11:26
Парк у подножия Мамаева кургана в Волгограде обрел охранные границыСмотреть фотографии
11:09
В Камышине идут поиски пропавшей три дня назад 19-летней девушкиСмотреть фотографии
 