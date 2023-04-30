«Богатыри» одолели волгоградских регбистов на стадионе «Нефтяник»





Регбисты волгоградского «Ротора» сегодня, 30 апреля, на домашнем стадионе «Нефтяник» в очередном туре высшей лиги уступили краснодарским «Богатырям» со счётом 12:46.









За несколько минут до перерыва «Ротор» получил возможность сыграть в большинстве, чем он и воспользовался. В тяжелой борьбе Тимур Калимулин принёс волгоградцам 7 очков. Однако затем Никита Сботов не смог попасть точно в цель в результате реализации. До конца тайма «Богатыри» увеличили преимущество - 24:12.











Во второй половине хозяевам не удалось преуспеть в атакующих действиях. Краснодарцы, напротив, записали на свой счёт дополнительные четыре попытки и уверенно обыграли «Ротор» с итоговым счётом - 46:12.

Иван Тюгаев





Фото Федерации регби Волгоградской области VK.com



Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы, проводившие первый матч при своих болельщиках этой весной, открыли счёт в начале встречи. Капитан Алексей Татарченко после схватки на половине гостей успешно реализовал попытку и принёс первые пять очков своей команде. До середины тайма оба коллектива грамотно действовали в обороне, не позволяя набрать соперникам результативные баллы. Тем не менее, краснодарский клуб все же сумел сравнять счёт. Этому поспособствовала игра в меньшинстве «Ротора», чем и воспользовались регбисты с Кубани, оформившие попытку и записавшие на свой счёт реализацию.Вскоре хозяева потеряли мяч и их противники взяли его под свой контроль, убежав в быструю атаку, предотвратить которую волгоградские игроки не сумели. «Богатыри» впервые вышли вперёд в матче. Почти сразу же они увеличили преимущество, реализовав очередную попытку в быстром проходе с помощью нескольких пасов и счет стал 19:7.Следующий поединок регбисты из Волгограда проведут дома, на стадионе «Нефтяник» 6 мая. Соперником станет «Градъ Петровъ» из Таганрога.