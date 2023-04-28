В воскресенье, 30 апреля, волгоградский «Ротор» проведет домашний матч против «Богатырей» из Краснодара в рамках Высшей лиги по регби. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, предстоящая игра начнется в 11-00 и пройдет на стадионе «Нефтяник». Вход для болельщиков свободный.

Это будет уже вторая встреча между ближайшими соперниками. В марте краснодарский клуб на своем стадионе обыграл «Ротор» со счетом 51:19. А в следующем поединке сине-голубые одержали победу над таганрогским «Градъ Петровъ» - 17:11. Кубанцы, в свою очередь, дважды уступили этому же противнику - 12:20 в гостях и 26:43 в домашней игре.

Предстоящий матч для волгоградского коллектива имеет важное турнирное значение. На данный момент в дивизионе «Юг» Высшей лиги лидирует «Градъ Петровъ» с 10-ю набранными очками после трех туров. С аналогичным количеством поединков на втором месте располагаются «Богатыри», набрав 5 очков. «Ротор» замыкает тройку, имея в своем активе 4 балла. При этом волгоградцы на данный момент провели на одну встречу меньше чем их соперники.





Отметим, что в перерывах между матчами регбисты «Ротора» успешно проводили различные социальные активности в нашем регионе. В частности, Тимур Калимулин, Дмитрий Горячев и Георгий Веливанов посетили школу № 59 имени полного кавалера Ордена Славы Н.П. Красюкова Кировского района. Игроки рассказали школьникам об особенностях регби, о тонкостях разновидностей различных дисциплин в этом виде спорта. Также дети поучаствовали в совместных с регбистами эстафетах.

Помимо этого, волгоградская команда побывала в Дубовке. На местном стадионе «Центральный» «Ротор» провёл открытую тренировку, которую посетили около 300 мальчиков и девочек. После окончания занятия для всех желающих прямо на поле был проведён мастер-класс по регби.

После встречи с «Богатырями» волгоградцы 6 мая также на арене «Нефтяника» примут «Градъ Петровъ».

Фото волгоградского клуба "Ротор"