Перекрыли полосу. В Волгограде кроссовер опрокинул легковушку на крышу

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 27 апреля, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», одна из машин перевернулась на крышу, есть пострадавший.

— По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем автомобиля Nissan Qashqai двигался по улице Лермонтова и, выезжая с правым поворотом напротив дома № 30 в сторону улицы Маршала Еременко, не уступил дорогу автомобилю Skoda Rapid под управлением 26-летнего водителя и совершил с ним столкновение, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в полицейском ведомстве, от удара водитель Skoda Rapid потерял управление и совершил опрокидывание на крышу. В результате аварии водителя Skoda Rapid доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области