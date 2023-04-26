В Волгограде врача-терапевта осудят за взятки и служебный подлог





В получении взятки в 100 тысяч рублей и служебном подлоге обвиняется бывший врач-терапевт поликлиники в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, районным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в конце декабря 2022 года к 24-летнему обвиняемому, который состоял в должности врача-терапевта, обратился его знакомый с вопросом о приобретении фиктивных справок о временной нетрудоспособности для своего товарища.

Медик за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, которые были переданы ему через посредников, изготовил необходимые справки. Впоследствии они были представлены взяткодателем в учебное заведение с целью обоснования своего отсутствия на занятиях.

Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя и посредников продолжается.



