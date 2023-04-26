В Волгограде врача-терапевта осудят за взятки и служебный подлог

Расследования 26.04.2023 10:57
0
26.04.2023 10:57
В получении взятки в 100 тысяч рублей и служебном подлоге обвиняется бывший врач-терапевт поликлиники в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, районным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
По данным следствия, в конце декабря 2022 года к 24-летнему обвиняемому, который состоял в должности врача-терапевта, обратился его знакомый с вопросом о приобретении фиктивных справок о временной нетрудоспособности для своего товарища.
Медик за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, которые были переданы ему через посредников, изготовил необходимые справки. Впоследствии они были представлены взяткодателем в учебное заведение с целью обоснования своего отсутствия на занятиях.
Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя и посредников продолжается.
Сотрудники МВД задержали в Волгограде валютного спекулянта26.04.2023 12:30
Расследования 26.04.2023 12:30
На севере Волгограда обнаружили загрязненную химвеществами территорию26.04.2023 10:13
Расследования 26.04.2023 10:13
Опубликована программа празднования Дня Победы в Волгограде25.04.2023 19:42
Расследования 25.04.2023 19:42
Сначала тюрьма, потом колония. В суде для волгоградца запросили 8,5 лет за поджог здания УФСБ25.04.2023 17:06
Расследования 25.04.2023 17:06
Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили дело25.04.2023 16:17
Расследования 25.04.2023 16:17
Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре Волгограда25.04.2023 13:38
Расследования 25.04.2023 13:38
Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской области25.04.2023 12:21
Расследования 25.04.2023 12:21
Разбившийся под Волгоградом вертолет принадлежал московской компании25.04.2023 09:05
Расследования 25.04.2023 09:05
Опубликовано видео с места падения вертолета под Волгоградом25.04.2023 08:00
Расследования 25.04.2023 08:00
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета под Волгоградом25.04.2023 07:33
Расследования 25.04.2023 07:33
В Волгограде 6 мая откроют бюст легендарного Василия Ланового24.04.2023 14:47
Расследования 24.04.2023 14:47
Приехал на заказ. В Волгоградской области в поле нашли труп 56-летнего волжанина24.04.2023 14:20
Расследования 24.04.2023 14:20
«Сидим без воды уже неделю»: волгоградцы пожаловались на исчезновение кипятка после профилактики24.04.2023 13:08
Расследования 24.04.2023 13:08
Бригада ветеринаров выехала на место массовой гибели коров под Волгоградом24.04.2023 12:38
Расследования 24.04.2023 12:38
Нашли в соседнем доме. В Волгоградской области задержали насильника 87-летней пенсионерки24.04.2023 12:25
Расследования 24.04.2023 12:25