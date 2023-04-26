







Факт загрязнения почвы химическими веществами, преимущественно нефтепродуктами, установлен в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, проверка проводилась совместно с сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Волгограду.













Специалисты экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели отбор проб почвы и отходов, установили площадь загрязненной территории, которая составила 4112 кв.м.

- Ответственность за указанное нарушение природоохранного законодательства предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, также имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности), - сообщили в управлении.













По оценке специалистов, нанесенный почве ущерб превышает 94,5 млн рублей. Материалы направлены в полицию для установления виновного лица и принятия мер.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



