Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре Волгограда

На встрече с творческой молодежью 25 апреля губернатор Волгоградской области сообщил о предстоящем создании многофункциональной площадки для подрастающего поколения. Новое учреждение, по словам Андрея Бочарова, разместится в центре города-героя. Не исключено, что здание будет построено с нуля, но может быть реконструирован под эти цели и уже существующий объект недвижимости.

Общаясь со студентами творческих специальностей и их наставниками, а также сотрудниками Студии военных художников имени М.Б. Грекова, губернатор отметил необходимость проведения большой работы в рамках деятельности образовательных организаций.

– Считаю важным и нужным подойти к решению вопросов по созданию современного образовательного культурно-творческого центра, – сказал Андрей Бочаров, добавив, что новая площадка задействует базу консерватории и института культуры и искусств и должна находиться в центральной части города.

Предполагается, что на данной площадке волгоградская молодежь сможет проводить репетиции, принимать участие в творческих встречах и дискуссиях. Все идеи о наполнении будут проработаны с экспертным сообществом, школьниками и студентами, молодыми специалистами, чтобы уже до конца года сформировать техническое задание и приступить к проектированию.

Напомним, что летом 2023 года в Волгограда состоится второй по счету молодежный фестиваль #ТриЧетыре.