В Городищенском районе Волгоградской области на месте крушения вертолета медицины катастроф продолжают работать следователи. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102» с места происшествия, обломки воздушного судна при столкновении с землей раскидало на десятки метров. Тело погибшего пилота около 09.30 эвакуировали специальные службы.









– Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности в связи с падением 24 апреля на территории Волгоградской области вертолета. На место происшествия выехали волгоградский транспортный прокурор для координации действий полиции и следственных органов, а также МЧС. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщил находящийся на месте Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.









Как сообщает ИА «Высота 102», потерпевший крушение вертолет и труп пилота были обнаружены около пяти часов утра 25 апреля поисковой группой, организованной специально для розыска воздушного судна. В состав спецгруппы вошли сотрудники МЧС и полицейские.





– В качестве одной из версий крушения воздушного судна рассматривается вероятность того, что пилот не справился с управлением, – сообщает корреспондент «Высоты 102». – Не исключено, что, потеряв управление, пилот допустил столкновение с землей хвостовой частью вертолета, после чего судно закрутило и произошло его падение. Точные причины происшествия предстоит установить следователям.





По информации «Высоты 102», возгорания после падения вертолета не произошло.

– Никаких следов пожара на месте не обнаружено. Обломки вертолета забросало на десятки метров. Сотрудники регионального МЧС находятся на месте с пяти часов утра для контроля ситуации на случай возможного возгорания. В баках вертолета остается топливо.









От аэродрома до места падения вертолета около двух километров, уточняет корреспондент ИА «Высота 102».









Известно, что потерпевшее крушение воздушное судно минувшей ночью искали с помощью вертолета Ми-8. Однако поиски были прекращены до наступления светлого времени суток.

– В итоге обнаружить вертолет удалось сотрудниками линейного управления МВД России на транспорте, – уточняет корреспондент «Высоты 102».





Напомним, о крушении вертолета медицины катастроф стало известном утром 25 апреля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»