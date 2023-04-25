В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА "Высота 102" подтвердили факт крушения вертолета медицины катастроф.

Как сообщает информагентство со ссылкой на облздрав, в момент падения воздушного судна на его борту не было пассажиров.

– Падение вертолета произошло за пределами населенных пунктов. Жертв среди населения нет, – уточнили в ведомстве.

По имеющейся информации, задачи по транспортировке пациентов мужчина выполнял на договорной основе.

Напомним, что обломки вертолета были найдены в Городищенском районе Волгоградской области около 01.00 25 апреля в пяти километрах от площадки около Ерзовки. Поиски были организованы после сообщения об исчезновении воздушного судна в правоохранительные органы.

Тело погибшего пилота находилось в кабине.

Фото: Известия