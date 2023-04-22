Расследования

В Волжском женщина с 16-летней дочерью воровали из супермаркетов еду

Расследования 22.04.2023 16:06
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22.04.2023 16:06


В городе Волжском Волгоградской области в краже продуктов из супермаркетов обвиняется 36-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, женщину обвиняют и по ч. 2 ст. 150 УК РФ «Вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления». 
Установлено, что мать с дочерью пришли в супермаркет, где женщина стала складывать продукты в принесенный с собою пакет. После этого она попросила дочь вынести набитый едой пакет из торгового зала без оплаты. Подросток сделала все так, как ей сказала мать.
Во втором супермаркете они попытались все повторить, но были задержаны охранниками магазина. Женщину с подростком, которые пытались мимо кассы вынесли два пакета с продуктами, задержали охранники магазина. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 5 тысяч рублей.

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