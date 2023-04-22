«Жена и дети выпрыгивали из окон»: под Волгоградом сгорел дом настоятеля православной общины

Происшествия 22.04.2023 15:32
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22.04.2023 15:32
Сегодня, 22 апреля, в Волгоградской области беда пришла в семью настоятеля православного поселения «Отрада» протоиерея Сергия Попова. В результате пожара у них в одночасье сгорел дом, гараж и кухня. Огнем уничтожено все имущество семьи, они сами чудом остались живы.
- Меня в момент пожара в доме не было. Была жена и трое детей. Около 7 утра они почувствовали дым, попытались спуститься со второго этажа на первый, но все было в дыму. Им пришлось открывать окна на втором этаже и спасаться через окна так, в чем были, - рассказал ИА «Высота 102» Сергий Попов.
По его словам, жена и дети не успели ничего взять из дома – ни вещей, ни документов. Кроме того, в результате пожара пострадала дочь Сергия Попова, которая пыталась спуститься на первый этаж. Девушка получила ожоги на ноге и руке.
У многодетного священнослужителя пятеро детей, из которых двое несовершеннолетние.
- Размесились по людям, кто где. Что делать дальше, не знаем, - говорит батюшка.
На страничке православного поселения «Отрада», которое находится в Светлоярском районе Волгоградской области в поселке Кировском, появилось объявление о сборе помощи семье настоятеля.
Каждый может сделать доброе дело, помочь погорельцам вещами, продуктами или деньгами. Все реквизиты указаны здесь.
Напомним, ранее о пожаре в поселке Кировском сообщило ГУ МЧС России по Волгоградской области.
- Горели две постройки. Пожарные расчеты ПСЧ-5 ликвидировали горение в 10.30. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - сухо сообщили в МЧС региона.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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