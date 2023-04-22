В поселке под Волгоградом дотла сгорели сараи, пострадала девушка









Сегодня, 22 апреля, в Светлоярском районе Волгоградской области на крупном пожаре в поселке пострадала 21-летняя девушка, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.













В ГУ МЧС России по региону уточнили, что вызов в оперативные службы из поселка Кировский поступил в 8:40.

- Горели две постройки. Пожарные расчеты ПСЧ-5 ликвидировали горение в 10.30. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС региона.













Судя по фотографиям с места событий, хозяйственные постройки в поселке сгорели дотла.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



