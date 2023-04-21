ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80,1% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 21 апреля представил рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты очередного исследования, за неделю доверие россиян президенту Владимиру Путину выросло на 0,4 п.п.

– Показатель одобрения деятельности Президента с 10 по 16 апреля 2023 года составил 77,5%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов, – сообщили в ВЦИОМ.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39,0%, снизившись на 0,8 п.п. за неделю. У всех прочих партий также отмечается снижение уровня поддержки: КПРФ — 10,2% (-0,1 п.п. за неделю), ЛДПР — 9,3% (+0,4 п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,2% (-0,3 п.п. за неделю) и «Новые люди» — 4,3% (-0,4 п.п. за неделю).

Фото: kremlin.ru