В Волгограде сын кулаком убил 63-летнего отца

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности родному отцу. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 16 апреля в квартире дома №34 по ул. Гражданская.

Вечером мужчины поссорились – молодому волгоградцу не понравилось, что отец стал упрекать его за неправильный образ жизни. Разозлившись, сын несколько раз ударил отца в лицо.

Пожилой мужчина скончался на месте. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Подозреваемый арестован.