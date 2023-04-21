Представители газовой службы в Волгограде утверждают, что договор на техническое обслуживание оборудования у собственников квартиры в доме №9 по ул. Титова, где 21 апреля прогремел взрыв, истек несколько лет назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, такое заявление сделали газовики на заседании КЧС.

– Договор после этого не прологнировался, информация о регулярном обслуживании газового оборудования отсутствует, – говорится в сообщении администрации города.

В настоящее время подача газа в многоквартирный дом приостановлена.

Напомним, по данным прокуратуры, в квартире на втором этаже четвертого подъезда дома произошло воспламенение бытового газа, что привело к взрыву и пожару.

Три семьи в результате происшествия остались без жилья. Жителям пострадавших квартир пообещали выплаты, предусмотренные региональным законодательством.

Фото: Павел Мирошкин /ИА «Высота 102»