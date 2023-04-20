На рынке на Тулака в Волгограде горел заброшенный склад

Происшествия 20.04.2023 09:53
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20.04.2023 09:53
Сегодня ночью пожарные выезжали на оптовый рынок на Тулака в Советском районе Волгограда после получения сигнала о возгорании. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 1-18 часа.
- В неэксплуатируемом здании горели доски и мусор на площади в 60 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 1.29 ч., - прокомментировали в региональном управлении МЧС.
Причина пожара устанавливается. Угрозы для других строений не было, пояснили в ведомстве.
Напомним, в январе прошлого года на оптовом рынке также случился пожар. Тогда сгорел склад с товаром из-за сбоя оборудования в котле отопления.
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