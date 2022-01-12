На оптово-строительном рынке на Тулака в Волгограде загорелся склад

Происшествия 12.01.2022 22:07
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12.01.2022 22:07
Пожарные расчеты локализовали возгорание в одном из складских помещений на улице 25-летия Октября в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, пожар в здании на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака начался из-за котла отопления. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация уточняется в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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