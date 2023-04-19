На пивзаводе в Волгоградской области накрыли цех с суррогатным «Мохито»









Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке МВД, в группу входили четверо жителей Ольховского района.





На территории пивоваренного завода, владелицей которого является супруга организатора группы, без соответствующей лицензии предприимчивые граждане производили слабоалкогольные коктейли. Технология была очень простой – смесь воды и спирта разбавляли ароматизаторами и красителями, а затем кеги продавали индивидуальным предпринимателям под видом слабоалкогольных напитков «Мохито», «Шампанское», «Баблгам» и др. В дальнейшем продукция реализовывалась на розлив в торговых точках практически во всех районах Волгоградской области.













В ходе обысков на территории предприятия и по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли почти 2,5 тонны спиртосодержащих коктейлей, черновые записи, электронные носители информации, оборудование и ингредиенты, предназначенные для изготовления напитков.













В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. За подобные преступления предусматривается до шести лет лишения свободы.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области



