На пивзаводе в Волгоградской области накрыли цех с суррогатным «Мохито»

Расследования 19.04.2023 12:25
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19.04.2023 12:25
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке МВД, в группу входили четверо жителей Ольховского района.
На территории пивоваренного завода, владелицей которого является супруга организатора группы, без соответствующей лицензии предприимчивые граждане производили слабоалкогольные коктейли. Технология была очень простой – смесь воды и спирта разбавляли ароматизаторами и красителями, а затем кеги продавали индивидуальным предпринимателям под видом слабоалкогольных напитков «Мохито», «Шампанское», «Баблгам» и др. В дальнейшем продукция реализовывалась на розлив в торговых точках практически во всех районах Волгоградской области.
В ходе обысков на территории предприятия и по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли почти 2,5 тонны спиртосодержащих коктейлей, черновые записи, электронные носители информации, оборудование и ингредиенты, предназначенные для изготовления напитков.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. За подобные преступления предусматривается до шести лет лишения свободы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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